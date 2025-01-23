В Ноябрьске мужчина постоянно избивал своих маленьких дочерей

В Нобрьске правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении местного 30-летнего мужчины. Как выяснило следствие, обвиняемый в 2023 и 2024 году избивал своих двух малолетних дочерей. Бил он их руками и ремнем, а также постоянно угрожал применением насилия.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Потерпевшим организована психологическая помощь, сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

Ноябрьск, Елена Васильева

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