Прокуратура наказала работодателя за равнодушие к просьбе участника СВО

Прокуратура Пуровского района наказала работодателя за нечуткость к участнику СВО.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по округу, с жалобой в надзорное ведомство обратился житель Пуровского района. В 2023 году он вернулся с СВО, куда ушел добровольцем, и приступил к прежней работе. Но мужчина столкнулся с равнодушием работодателя, отказавшегося предоставить отпуск для прохождения отдыха и реабилитации.

Не получив установленные трудовым законодательством гарантии для лиц, поступивших на военную службу по мобилизации или контракту, работник вынужден был уволиться и обратился за помощью в прокуратуру.

Надзорным органом в его интересах предъявлено исковое заявление о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, которое рассмотрено и удовлетворено судом.

По результатам пересмотра дела по жалобе ответчика, настаивавшего на своей правоте, судом апелляционной инстанции подтверждена обоснованность требований прокурора и правильность выводов суда первой инстанции.

Судебный акт оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Салехард, Елена Васильева

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