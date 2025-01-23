Администрации Шурышкарского района придется расширить свой маневренный фонд

Прокуратура Шурышкарского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. В ходе проверки было установлено, что на территории района не хватает жилых помещений маневренного фонда, необходимого для оперативного решения жилищных проблем граждан, столкнувшихся, к примеру, с чрезвычайной ситуацией, повлекшей утрату или повреждение их основного жилья.

В этой связи прокурор района обратился с иском в суд о возложении на орган местного самоуправления обязанности по созданию специализированного маневренного жилищного фонда в достаточном количестве.

Суд первой инстанции оставил без удовлетворения требования прокурора.

В результате апелляционного пересмотра дела, прокурор указал на то, что размер имеющегося на территории района маневренного фонда, не превышающего трех десятков квартир, явно не отвечает потребности в нем на фоне 550 аварийных жилых помещений в 137 многоквартирных жилых домах, признанных непригодными для проживания.

Судом автономного округа требования прокурора полностью удовлетворены, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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