Щедрые и наивные – жители Ямала отдали за год мошенникам 1 миллиард рублей

Жители Ямала в 2024 году отдали 1 млрд рублей мошенникам. Об этом рассказал прокурор ЯНАО Дмитрий Конош на коллегии окружного УМВД России, сообщает «Север-пресс».

Он рекомендовал правоохранительным органам усилить работу по поимке мошенников, поскольку для региона это серьезная проблема. Дополнительные меры, по мнению прокурора, нужно принять из-за роста преступлений в сфере половой неприкосновенности. Выявление фирм-однодневок тоже беспокоит прокуратуру. В 2024 году нашли 16 таких компаний.

Прокурор отметил рост числа дел, расследование которых закончилось позже положенных сроков. Одиннадцать человек были задержаноы полицией и попали под следствие необоснованно.

Преступность в ЯНАО в 2024 году снизилась на 12,6%. Наиболее частные преступления – это мошенничества. За год выявлено 1867 случаев.

Салехард, Елена Васильева

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