Депутаты Ямала предложили провести в регионе эксперимент по контролю скорости

Депутаты Ямала выступили с инициативой провести на территории региона эксперимент по контролю средней скорости движения автомобилей. Предложение уже направлено в правительство РФ для получения отзыва. После этого его отправят в Госдуму, чтобы федеральные депутаты дали согласие или отказали в проведении эксперимента.

Пояснительной записки в открытом доступе нет. В пресс-службе Заксобрания Ямала довольно неконкретно описывают своё предложение.

«Раньше в России такая практика была (контроль средней скорости автомобиля и штраф за нарушение – прим.ред.), но была приостановлена из-за юридических пробелов в федеральном законодательстве. На их устранение и направлена инициатива. Мы предлагаем дать юридическое определение самому понятию «средняя скорость» и закрепить правила – как определять место и время правонарушения. Со своей стороны, Ямал готов апробировать технологию, чтобы по итогам эксперимента в случае необходимости федеральный законодатель мог докорректировать нормы закона», – уточнили в Заксобрании.

Законопроект подготовлен совместно депутатами и чиновниками Ямала, отметили в пресс-службе ЗС ЯНАО.

Актуальность предложения там объяснили тем, что сейчас вопрос контроля средней скорости – это общая проблема для России.

На сайте Заксобрания Ямала комментарий предоставил председатель органа Сергей Ямкин.

«Проект федерального закона призван снизить число дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением разрешённой скорости. Более 50% происшествий происходит из-за несоответствия скорости движения транспортных средств конкретным условиям движения. Контроль средней скорости позволит обеспечить равномерность течения автопотока, устранить «эффект сёрфинга», когда автомобилисты притормаживают перед камерой и ускоряются после неё», – объяснил председатель.

Салехард, Наталья Ефремова

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