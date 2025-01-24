У рыбака-браконьера решением суда отобрали лодку

На Ямале у браконьера по решению суда забрали лодку. Плавсредство, с помощью которого нарушался закон, обращено в пользу государства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, постановлением Шурышкарского районного суда от 21.11.2024 66-летнему местному жителю назначена мера уголовного-правового характера в виде судебного штрафа за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещенных орудий, на миграционных путях к местам нереста с причинением ущерба в особо крупном размере).

Установлено, что в августе 2024 года мужчина, находясь в Тазовском районе в пойме реки Сыня на принадлежащей ему маломерной лодке с мотором, используя запрещенные орудия лова (сети из лески и капрона общей длиной 140 метров), выловил более 300 экземпляров щекура, сибирского сига и пеляди, чем причинил ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.

Суд принял во внимание данные о личности ранее несудимого мужчины, его активное способствование расследованию преступления, возмещение в полном объеме причиненного ущерба и назначил наказание в виде судебного штрафа.

Вместе с тем суд первой инстанции не конфисковал судно.

Указанное нарушение устранено судом автономного округа по результатам рассмотрения представления прокуратуры района. Маломерная лодка обращена в собственность государства.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube