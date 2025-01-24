Ямальчанка побила пристава, который попросил ее покинуть суд

На Ямале женщина отказалась уйти из суда и накинулась с кулаками на пристава.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент случился 23 декабря 2024 года в суде Губкинского. Участница одного из процессов отказалась покидать суд после завершения рабочего дня, а когда пристав попытался ее вывести, два раза ударила его руками по туловищу.

Сейчас женщина стала фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю власти.

Губкинский, Елена Васильева

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