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Пятница, 24 января 2025, 08:37 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ямальчанка побила пристава, который попросил ее покинуть суд

На Ямале женщина отказалась уйти из суда и накинулась с кулаками на пристава.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент случился 23 декабря 2024 года в суде Губкинского. Участница одного из процессов отказалась покидать суд после завершения рабочего дня, а когда пристав попытался ее вывести, два раза ударила его руками по туловищу.
Сейчас женщина стала фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю власти.

Губкинский, Елена Васильева

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