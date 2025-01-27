Новым главой Депспорта Ямала станет чиновник с опытом работы в новых территориях

Власти Ямала определили нового руководителя окружного департамента спорта – им станет спецпредставитель губернатора Дмитрия Артюхова в Волновахе Александр Кусенко. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник в правительстве округа.

Александр Кусенко ранее возглавлял управление по физической культуре и спорту в Губкинском. В 2006 году окончил Уральский государственный педагогический университет по специальности «Педагог по физической культуре». В 2015-м получил юридическое образование в Сибирском институте бизнеса информационных технологий, сообщал «Север Пресс».

Кусенко – участник Ямальской школы кадрового резерва. Эта база подготовленных специалистов хорошо себя зарекомендовала, отмечают в правительстве. Но главное – новый окружной чиновник получил опыт работы в новых территориях. И в этом смысле назначение на высокий пост укладывается в федеральный тренд, а именно – карьерный рост получают те, кто не боится новых задач.

Перед Кусенко стоят сложные задачи в юбилейный для Ямала год – спортивных событий будет много. Однако, как сообщает собеседник, новому руководителю не нужно будет начинать всё с нуля – прежний директор Депспорта Андрей Масанов останется в системе. Он возглавит одно из бюджетных учреждений, которое и займётся подготовкой ключевых мероприятий

Салехард, Наталья Ефремова

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