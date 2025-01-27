В Ноябрьске коммерсантов обязали убрать незаконную свалку

На Ямале природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований земельного законодательства ООО «Мегаполис».
Установлено, что предприятие, являясь собственником земельного участка, расположенного в границах Ноябрьска, допустило на открытых участках почвы стихийное размещение отходов производства и потребления (лом железобетона, полиэтилен, отходы строительных работ и т.п.).
В связи с тем, что бездействие по ликвидации свалки создавало угрозу причинения вреда окружающей среде, природоохранным прокурором предъявлен иск в суд.
Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены, на организацию возложена обязанность по ликвидации несанкционированного места размещения отходов.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Ноябрьск, Елена Васильева
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