В Ноябрьске коммерсантов обязали убрать незаконную свалку

На Ямале природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований земельного законодательства ООО «Мегаполис».

Установлено, что предприятие, являясь собственником земельного участка, расположенного в границах Ноябрьска, допустило на открытых участках почвы стихийное размещение отходов производства и потребления (лом железобетона, полиэтилен, отходы строительных работ и т.п.).

В связи с тем, что бездействие по ликвидации свалки создавало угрозу причинения вреда окружающей среде, природоохранным прокурором предъявлен иск в суд.

Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены, на организацию возложена обязанность по ликвидации несанкционированного места размещения отходов.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ноябрьск, Елена Васильева

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