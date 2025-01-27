На Ямале пройдут масштабные учения «Безопасная Арктика»

На Ямале пройдут всероссийские учения «Безопасная Арктика».

«В десяти регионах Арктической зоны Российской Федерации с 29 по 31 января 2025 года одновременно будут проходить учения, в ходе которых отработают 19 вводных, из них 2 в нашем регионе», – сообащает МЧС России по ЯНАО.

Сценарии вводных сложные намеренно, в учении примут участие все службы жизнеобеспечения региона.

Салехард, Елена Васильева

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