Ямалец зашел в гости выпить, а потом убил хозяина квартиры

Жмтель Надыма пришел в гости и убил хозяина квартиры.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, преступление было совершено в городе Надыме 20 апреля 2024 года. Согласно материалам дела, местный житель 1966 года рождения, находясь в гостях у знакомого мужчины, распивал вместе с ним спиртное. В ходе возникшего конфликта он нанес хозяину квартиры множественные удары кулаками в различные части тела и не менее 9 ударов ножом в область ног. От полученных телесных повреждений 54-летний потерпевший скончался на месте преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Надым, Елена Васильева

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