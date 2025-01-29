Прокуратура навела порядок с пожарной безопасностью в Тарко-Сале

Прокуратура Пуровского района проверила исполнение требований законодательства о противопожарной безопасности администрацией района.
Установлено, что органами местного самоуправления не приняты меры по оборудованию территории Тарко-Сале кольцевым противопожарным водопроводом и приведению в исправное состояние пожарных гидрантов и водоемов.
В этой связи прокуратурой района направлен иск в суд с требованиями устранить выявленные нарушения закона.
Судом требования прокурора полностью удовлетворены, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства.
Салехард, Елена Васильева
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