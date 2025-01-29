Почти 4 сотни заключенных на Ямале, отбывая срок, успели получить и среднее специальное образование

На Ямале 385 осужденных получили свидетельства о профессиональном образовании. Такие данные были озвучены на заседании коллегии по подведению итогов работы учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) округа за 2024 год, сообщают «Вести-Ямал».

В своем докладе начальник УФСИН по региону Игорь Ракитин подчеркнул, что в отчетном периоде продолжалась работа по расширению условий для трудозанятости арестантов. В рамках взаимодействия с правительством региона и реализации госпрограммы в ИК-18 округом поставлено оборудование почти на 1,6 миллиона рублей, в ИК-8 – на 1,3 миллиона.

Осужденные, по его словам, освобождаются с трудовыми и профессиональными навыками благодаря подготовке по 14 специальностям.

Так, в рамках исполнительной пробации зарегистрировано 72 заявления от лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В отношении 58 человек принято решение об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Разработано 57 индивидуальных программ в отношении вышеуказанной категории.

Салехард, Елена Васильева

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