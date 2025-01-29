В Надыме летевший на красный автобус сбил выбежавшего на дорогу подростка

Сотрудники госавтоинспекции озвучили обстоятельства наезда автобуса на ребёнка в Надыме. ДТП случилось накануне вечером 28 января в 17:25 в районе дома 11 на проспекте Ленинградский.

«Водитель, управляя автобусом, выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2012 года рождения, который, в свою очередь, в нарушении пункта 4.5 ПДД вышел на проезжую часть, не оценив расстояние до приближающего транспортного средства, его скорость, и не убедился, что переход будет безопасен», – отметила представитель ГИБДД в комментарии для ТРК Надым.

Мальчик, к счастью, серьёзных травм не получил, госпитализация не потребовалась.

На видео, которое публикует «Север-Пресс», видно, что несколько детей подошли к пешеходному переходу и собирались перебежать дорогу, несмотря на то, что к переходу быстро подъезжал автобус. Тот, кто первым выбежал на дорогу, был сбит транспортом.

Надым, Наталья Ефремова

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