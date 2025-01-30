В Лабытнанги сегодня ночью горел жилой дом

В Лабытнанги сегодня ночью горел жилой дом. Как сообщают в пресс-службе МЧС, никто из жильцов не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям 30 января в 03:18. Горел деревянный двухэтажный дом по адресу переулок Таежный 48.

«Через 2 минуты пожарные были на месте вызова. На момент прибытия наблюдалось сильное задымление, очаг пожара был обнаружен в квартире на первом этаже. Из 16-ти квартирного дома сотрудники МЧС эвакуировали 3 человека, 13 покинули дом самостоятельно (в том числе 3 ребёнка)», – рассказал в пресс-службе управления.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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