В Муравленко мужчина выстрелил в продавца салютов

В Муравленко будут судить мужчину, который в ходе ссоры выстрелил в продавца фейерверков.

«Мужчина, находясь на прилегающей территории к торговому павильону «Русский Фейерверк», расположенному на парковке магазина «Магнит Семейный» в ходе словесного конфликта с незнакомым ему продавцом-консультантом, используя малозначительный повод, применил пистолет марки GRAND POWER T12, произведя из него три выстрела в его сторону», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Уголовное дело направлено в Муравленковский городской суд.

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет.

Муравленко, Наталья Ефремова

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