Трое подростков и их совершеннолетний приятель получили штрафы за угон машины

на Ямале трое подростков и их совершеннолетний приятель оштрафованы за угон машины. По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой 27 июля 2024 года около 23 часов, компания, состоящая из трех 16-летних подростков и их совершеннолетнего приятеля, гуляя по дворам, обнаружили автомобиль с незакрытой дверью. Заглянув в машину, юноши обнаружили внутри ключи. Из опасения быть застигнутыми на месте преступления, они закатили вручную автомобиль в соседний двор, там завели его и поехали кататься по городским улицам, пока их не поймал патруль ДПС.

Приговором суда виновным назначены наказания в виде штрафов, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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