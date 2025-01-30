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Четверг, 30 января 2025, 10:07 мск

Новости Ямал

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На Ямале микроавтобус с вахтовиками попал в ДТП

На Ямале на Чатыльтинском месторождении в ЯНАО в среду, 29 января, столкнулись КамАЗ и «Соболь». По данным ЕДДС Красноселькупского района, госпитализированы четыре человека, сообщает издание «Красный Север».

«В результате происшествия пострадали четыре человека. Пострадавшие доставлены в городскую больницу города Ноябрьска», – говорится в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы.

По последним данным, пострадавшие в аварии находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести. Комментариев о ДТП от Госавтоинспекции ЯНАО на момент публикации новости не поступало.

Салехард, Елена Васильева

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