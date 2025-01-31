Прокуратура проверяет обстоятельства пожара в общежитии Ноябрьска

Сегодня ранним утром в отдалённом районе Ноябрьска Вынгапуровском горело общежитие для вахтовиков.

«В 4:18 поступило сообщение о пожаре. По предварительным данным, эвакуировались 49 человек (вахтовые рабочие), пострадавших нет. На 5:09 площадь пожара составляла ориентировочно 200 кв.м. Микрорайон находится примерно в 100 км от города. На тушение пожара привлечены специалисты договорного пожарно-спасательного подразделения. Объявлен сбор личного состава, к месту пожара следуют дополнительные силы и средства из города Ноябрьска», – сообщали утром сотрудники МЧС ЯНАО.

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП. Там уточнили, что общежитие эксплуатирует ООО «СВУ № 7».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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