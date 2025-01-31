Атомный ледокол «50 лет Победы» пройдет ремонт повреждений без захода в порт

Атомный ледокол «50 лет Победы», получивший повреждение обшивки борта в результате столкновения с сухогрузом «Ямал Кречет», пройдет ремонт без захода в порт. Об этом сообщает портал «Медиапалуба» со ссылкой на «Атомфлот».

В настоящее время ледокол «50 лет Победы» обеспечивает проводку судна. Основным районом плавания атомохода является Обская губа и Карское море. Экипаж работает в штатном режиме согласно рейсовому заданию.

«50 лет Победы» не получил повреждений, которые могли бы повлиять на его мореходные качества. Пострадал лишь верхний участок носовой части корпуса в районе шкиперской кладовой.

В ближайшее время на атомный ледокол будет доставлена ремонтная бригада ФГУП «Атомфлот» для устранения повреждений. Она выполнит необходимые работы без захода судна в порт.

Планируется, что для атомного ледокола «50 лет Победы» зимне-весенняя навигация завершится в конце мая. На базе ФГУП «Атомфлот» экипаж судна будет заниматься плановой подготовкой к туристическим рейсам на Северный полюс.

Салехард, Елена Васильева

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