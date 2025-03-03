У ямальчанина, пойманного пьяным за рулем, отобрали автомобиль

У ямальчанина, пойманного пьяным за рулем, по суду отобрали автомобиль в пользу государства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, Ноябрьский городской суд в декабре 2024 года признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Установлено, что в октябре 2024 года осужденный, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем в Ноябрьске, где был остановлен сотрудниками полиции. Ранее он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Приговором суда первой инстанции, автомобиль, которым управлял виновный, возвращен его супруге.

Прокуратура оспорила указанное решение суда в апелляционном порядке, указав, что автомобиль, находящийся в совместной собственности супругов, подлежит конфискации.

Суд автономного округа согласился с доводами участвовавшего в суде апелляционной инстанции прокурора и конфисковал автомобиль «Ниссан» в собственность государства.

Ноябрьск, Елена Васильева

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