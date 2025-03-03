Жительница Иркутской области решила продавать на Ямале наркотики

В Муравленко суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Иркутской области.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Ф по ЯНАО, женщина признана виновной по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой).

Установлено, что в октябре 2024 года женщина решила заняться сбытом наркотических средств на территории Муравленко, предварительно вступив в преступную группу, организованную неустановленным лицом посредством мессенджера.

Получив от неустановленного лица сведения о месте нахождения тайника с наркотиком в крупном размере, иркутянка расфасовала наркотик в удобные для сбыта упаковки и стала хранить по месту своего проживания.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновной наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Муравленко, Елена Васильева

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