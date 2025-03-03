Арктика становится ключевым регионом страны – Жога

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика».

Участники заседания обсудили предложения по созданию комплексного проекта развития Арктики и Северного морского пути и подготовке к VI Международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога», который пройдёт 26-27 марта в Мурманске.

Как отметил помощник президента, секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин, Арктика сегодня обретает новое значение, становясь ключевым элементом обеспечения будущего России. Для сохранения лидерства России в Арктике и динамичного развития экономики макрорегиона требуется консолидация всех доступных инструментов, включая финансовые и управленческие. Необходимо провести детальный анализ ситуации в Арктической зоне, понять, достаточно ли имеющихся мер для поддержки развития территории. Он добавил: главная движущая сила экономического роста и развития Арктики – это люди, связавшие свою судьбу с Севером.

По словам полпреда, Уральский федеральный округ, часть территории которого также расположена в Арктической зоне (ЯНАО и два района Югры), намерен активно заниматься этими задачами. «Сегодня Арктическая зона России становится ключевым регионом в стране. Несмотря на огромные запасы углеводородов, редкоземельных металлов и иных ископаемых, самым главным ресурсом Арктики являются люди, и улучшение качества их жизни – приоритетная задача государства», – подчеркнул он.

Напомним, что VI Международный арктический форум пройдет в Мурманске 26-27 марта. Его ключевыми темами станут развитие Северного морского пути, транспортно-логистической инфраструктуры, систем связи и космического мониторинга, обеспечение северного завоза, модернизация арктических городов и другие.

Москва, Елена Васильева

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