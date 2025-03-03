Подростков, похитивших питбайк, вычислили по камерам видеонаблюдения

В Лабытнанги по камерам видеонаблюдения нашли похитителей питбайка.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в Лабытнанги, 13 сентября 2024 года около 5 часов утра двое юношей, один из которых является несовершеннолетним, находясь во дворе дома по улице Обская, решили взять чужой питбайк покататься. После этого они бросили угнанное транспортное средство на обочине дороги. На следующий день хозяйка мотоцикла обратилась в полицию с заявлением. Правоохранители установили личности угонщиков в течение нескольких часов, просмотрев видеокамеры наблюдения системы «Безопасный город».

Приговором суда несовершеннолетнему юноше назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Его старшему товарищу суд определил наказание в виде 100 часов принудительных работ.

Салехард, Елена Васильева

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