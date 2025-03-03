На Ямале открылась запись в лагеря отдыха – распределяется 900 путевок

На Ямале началась весенняя оздоровительная кампания. 900 ямальских ребят в возрасте от 7 до 17 лет проведут весенние каникулы в лагерях Калужской и Тюменской областей. На портале детского отдыха открывается прием заявок.

Прием заявок пройдет в два этапа. Для льготной категории граждан он начнется в 10 часов утра 3 марта. Выбрать смену на общих основаниях жители округа смогут с 10 часов утра 6 марта.

Все путевки предоставляются бесплатно, родители оплачивают только транспортные расходы. Для малоимущих семей или детей участников СВО все расходы покроет окружной бюджет.

В лагерях Тюменской области маленьких гостей ждет социально-гуманитарная смена «Мост победы: пробуждение идей» с фокусом на коллективном мышлении и творческих решениях, которые помогли восстановить страну после Великой Отечественной войны. Мост символизирует связь между прошлым и будущим, подчеркивая потенциал каждого поколения для великих свершений.

Впервые в одном из лагерей Тюменской области для 50 обучающихся 4-х классов будет реализована профильная смена по прикладной математике, с возможностью погружения в увлекательный мир точной науки и ее практического применения. Профильная смена – это отличный шанс для ребят развить свои навыки, узнать больше о важности математики в повседневной жизни и получить новые впечатления и оздоровиться. Кроме того, ожидается проведение уже традиционной профильной билингвальной смены по английскому языку для учащихся 2-х и 3-х классов.

В лагере Калужской области состоится смена «How to perform? Заяви о себе!», посвященная профессиям в журналистике и индустрии моды. Участники научатся создавать представления, узнают о взаимодействии со зрителями и смогут выступить на модном показе. Также будет реализована профильная смена по востоковедению для учащихся 10 классов, в рамках которой дети изучат культуру, историю и традиции стран Востока.

С подробной информацией о предстоящих сменах весенней заявочной кампании можно ознакомиться на портале детского отдыха. Узнать актуальную информацию о путевках, задать вопрос о своей ситуации и найти ответ на спорный вопрос можно по телефонам горячей линии: +7 (912) 071-50-37, +7 (912) 071-50-39. Звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:00.

Регион ежегодно обеспечивает отдых и оздоровление ямальских школьников. Зимой этого года в лагерях Тюменской области отдохнули более 950 детей. Весной и осенью 2024 года в лагерях Тюменской областей и Краснодарского края побывало почти две тысячи ямальцев. За летний период в лагерях Краснодарского края, Тюменской области и Республики Алтай отдохнули порядка 6,5 тысяч человек. Также Ямал заботится о детях Волновахи, Донецка и Белгорода. Летом 2024 года более двух тысяч школьников подшефной территории бесплатно отдохнули в лагерях «Посейдон» в Краснодарском крае и «Мандарин» в Крыму, отметили в пресс-службе администрации ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube