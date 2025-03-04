На Ямале поликлиники до 1 мая перейдут на единый режим работы

На Ямале поликлиники будут переведены на единый режим работы. По задумке, это делается для удобства пациентов и повышения уровня доступности медицинской помощи. Новый график работы будет внедрен до 1 мая 2025 года, рассказали «новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

В будние дни у врачей появятся вечерние часы приема, а по субботам будут принимать дежурные специалисты для оказания качественной неотложной медпомощи.

С понедельника по пятницу городские поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00, в селах – с 08:00 до 19:00. По субботам ямальцев смогут принять дежурные терапевты и педиатры, врачи женской консультации и стоматологии. В этот день городские поликлиники можно будет посетить с 08:00 до 14:00, сельские – с 08:00 до 11:00.

В каждую первую субботу месяца ямальцам доступно прохождение профосмотров и диспансеризации по предварительной записи.

Каждая третья суббота объявлена «Днем героев» – врачи приглашают на медицинские осмотры участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.

На новый график перейдут и кол-центры поликлиник. В городских больницах они будут работать с 07:30 до 19:30 в будние дни и с 07:30 до 13:30 в субботу. В селах операторы кол-центров проконсультируют жителей с 07:30 до 18:30 по будням и с 07:30 до 10:30 в субботу.

Поликлиники психоневрологических диспансеров будут принимать пациентов с 08:00 до 19:00 по будням и с 08:00 до 13:00 по субботам. Противотуберкулезный диспансер и СПИД-Центр – с 08:00 до 18:00 по будням.

Салехард, Елена Васильева

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