Ямалец убил собутыльника и поджег его труп

Ямалец убил собутыльника и сжег его труп.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 22 февраля 2025 года два жителя Гыданской тундры совместно распивали спиртное в балке вблизи поселка Газ Сале Тазовского района. Между ними возник конфликт, в ходе которого 25-летний местный житель нанес удар стеклянной бутылкой по голове 47-летнему мужчине. Видя, что потерпевший упал на пол и не подает признаков жизни, обвиняемый, с целью сокрытия следов преступления облил бензином балок и поджёг его вместе с телом. Затем он сжёг снегоход, на котором приехал потерпевший, и уехал с места преступления.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины местного жителя. Следователем подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Тазовский, Елена Васильева

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