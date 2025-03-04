На пятилетнего ребенка в подъезде упал металлический щит

В Новом Уренгое в подъезде жилого дома на пятилетнего ребенка упал железный щит, закрывающий провода. После этого пострадавшему пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью с травмой лба.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАо, инцидент случился 23 февраля этого года в многоквартирном доме 1/8 мкр. Мирный.

Для установления причин ЧП прокуратура вышла не место с проверкой. В ходе нее было установлено, что дом находится на балансе ООО «УК «Уютный Север».

Прокурор города внес генеральному директору организации преставление, а также возбудил административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом) и направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле.

Салехард, Елена Васильева

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