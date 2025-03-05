Реализация мастер-планов 16 опорных населенных пунктов в Арктике станет одной из ключевых тем Международного арктического форума

Реализация мастер-планов 16 опорных населенных пунктов в Арктике станет одной из ключевых тем Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» (МАФ), который состоится 26-27 марта в Мурманске, сообщает пресс-служба МАФ.

Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета МАФ-2025 Антон Кобяков отметил, что опорные населенные пункты Арктики имеют стратегическое значение для макрорегиона, так как в них сосредоточены основные предприятия, порты и другие объекты инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование Северного морского пути и экономическую деятельность в Заполярье в целом.

«Вопросы развития арктических городов лягут в основу дискуссий на МАФ. Их результаты могут найти отражение в документах, которые определяют государственную политику России в Арктике», – подчеркнул советник.

Обсуждение пройдет в рамках трека деловой программы «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов». Организатор форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ.

Добавим, что ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что ведомство планирует продлить программу реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Арктики, куда, помимо прочего, входят агломерации Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда и Лабытнанги, сообщают «Вести».

Москва, Елена Васильева

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