Прокуратура разблокировала счета участника СВО, который несколько месяцев находится на передовой

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку соблюдения прав участников специальной военной операции.

Установлено, что судебные приставы арестовали счета одного из местных жителей, который отправился на СВО и уже несколько месяцев находится на передовой. По закону накладывать арест на имущество участников СВО запрещено.

После вмешательства прокуратуры, права участника СВО восстановлены, судебные приставы-исполнители вынесли постановление об отмене арестов со счетов мужчины, все ограничения были отменены, сообщили «новому дНю» в пресс0слуюбе прокуратуры Ямала.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube