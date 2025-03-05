Ямалец сядет почти на 8 лет и заплатит миллион за убийство знакомого

Почти 8 лет тюрьмы получил ямалец, который убил своего знакомого.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, преступление было совершено в Лабытнанги 10 октября 2021 года. Двое знакомых мужчин, находясь на съемной квартире, распивали спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый, 1987 года рождения, нанес потерпевшему многочисленные удары руками по голове и туловищу. После чего, злоумышленник, взял на кухне нож и нанес не менее двух ударов в живот мужчине. От полученных ранений, потерпевший скончался через несколько часов в больнице.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Удовлетворен гражданский иск отца потерпевшего о взыскании с мужчины компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Салехард, Елена Васильева

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