На дорогах Ямала скоро введут сезонные ограничения

На дорогах Ямала скоро будут введены сезонные ограничения для движения грузового транспорта. Данная мера связана с весенним половодьем и направлена на сохранения целостности дорожного полотна. Действовать ограничения будут на дорогах регионального и межмуниципального значения с 15 апреля по 14 мая. Они не будут распространяться на международные перевозки грузов, пассажирские автобусные перевозки, перевозки пищевых продуктов, питьевой воды, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, смазочных масел и специальных жидкостей. Также мера не коснется перевозок твердых и жидких бытовых отходов, грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. Кроме того, не подпадают под ограничения транспортные средства и дорожно-эксплуатационная техника, непосредственно используемая в технологическом процессе содержания автомобильных дорог, а также транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

На период действия ограничений, большегрузам, которые не входят в список исключения, необходимо получить специальное разрешение. Их выдача осуществляется в электронном виде федеральным казенным учреждением «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства». Заявление можно подать в личном кабинете перевозчика или через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Предусматриваются ограничения движения транспортных средств и в период с 1 июня по 31 августа 2025 года, если температура воздуха будет выше 32 градусов.

Напомним, что для сохранности дорожного полотна на Ямале установили 11 пунктов автоматического весогабаритного контроля. Пункты установлены на участках Ноябрьск – Вынгапуровский, на подъезде к Ноябрьску, граница ЯНАО – Губкинский, Пурпе – Пуровск, Пуровск – Коротчаево, Коротчаево – Новый Уренгой, Правохеттинский – Надым и Лабытнанги – Харп. Точное размещение комплексов с указанием допустимых параметров опубликовано на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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