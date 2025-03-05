В двух десятках дворов Ямала установят видеонаблюдение

В 23 дворовых территориях Ямала будет смонтирован видеоконтроль.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, современные системы видеонаблюдения в этом году появятся в подъездах и дворах восьми муниципалитетов. Камеры будут подключены к видеоаналитике, что значительно повысит уровень безопасности жителей. Всего в 2025 году будет установлено 425 камер высокого разрешения.

О запуске программы комплексного благоустройства «Мой двор» рассказал Дмитрий Артюхов год назад во время ежегодного доклада о положении дел в округе. Она рассчитана на пять лет и включает 80 территорий. Первые 17 пространств уже преобразили в прошлом году в городах Муравленко, Лабытнанги, Надым, Ноябрьск, Салехард и Новый Уренгой. В этом году к программе присоединились Тарко-Сале и Губкинский.

Работы запланированы и в городах-юбилярах – Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. В окружной столице в рамках комплексного благоустройства двух дворов установят 10 обзорных камер и 17 подъездных. В Новом Уренгое в шести дворах появятся 11 камер рядом с домами и 71 в подъездах. В Ноябрьске в трех дворах установят 12 обзорных и 80 подъездных камер.

«Все новые камеры будут интегрированы в единую систему видеонаблюдения, что позволит эффективно контролировать ситуацию во дворах и подъездах в режиме реального времени. Записи с камер будут храниться в защищенном архиве для возможного использования в расследовании инцидентов», – рассказал Илья

Лян, заместитель директора департамента региональной безопасности ЯНАО.

Напомним, что безопасность – один из приоритетов работы главы региона и команды окружного правительства. Развивается единая система видеонаблюдения: сегодня она включает пять тысяч камер, из них каждая четвертая оснащена сервисом видеоаналитики.

В рамках программы пятилетней «Мой двор» будет выполнено благоустройство более 340 тысяч квадратных метров асфальта, создано свыше 8,5 тысяч парковочных мест, установлено порядка 50 современных детских площадок и около 20 спортивных комплексов, обновлено фасадов более 160 домов и выполнен монтаж почти полутора тысяч камер видеоконтроля. В итоге каждый десятый житель округа получит комфортное и безопасное пространство рядом с домом.

Салехард, Елена Васильева

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