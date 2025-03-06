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Четверг, 6 марта 2025, 14:09 мск

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Ямальчанка украла из магазина две банки черной икры

Ямальчанка пошла под суд за кражу из магазина двух банок черной икры.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД ЯНАО, в ноябре прошлого года в дежурную часть полиции Муравленко поступило заявление по факту кражи в одном из сетевых магазинов двух банок осетровой икры. В ходе проверки полиция установила, что товар взяла без оплаты несудимая 50-летняя жительница города. Сотрудникам полиции женщина пояснила, что, находясь в торговом зале магазина, решила украсть икр. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, женщина взяла из холодильника две банки и ушла, причинив ущерб в размере 3 тысячи 679 рублей.

В отношении фигурантки сотрудниками ОМВД России «Муравленко» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». В феврале текущего года в законную силу вступил приговор Муравленковского городского суда, согласно которому женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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