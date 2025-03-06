Ямальский профилактолог заявил о желании стать депутатом Заксобрания

На Ямале озвучили имя первого участника праймериз «Единой России», по результатам которых определят кандидатов на выборах в Заксобрание. Это главврач «Центра общественного здоровья и профилактики» Сергей Токарев.

«Если коротко, то уже около 15 лет моей главной задачей является популяризация здорового образа жизни. Я хочу, чтобы каждый житель Ямала с полной ответственность подходил к своему здоровью и здоровью своих детей. От этого зависит очень многое. И на посту депутата Законодательного собрания округа моей ключевой целью станет следить за благосостоянием северян и делать все возможное для его совершенствования», – сообщил г-н Токарев, которого цитирует пресс-служба реготделения партии.

Выборы пройдут в сентябре 2025 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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