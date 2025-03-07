В Новом Уренгое на День оленевода ограничат продажу алкоголя

Продажа алкоголя в День оленевода в Новом Уренгое будет ограничена. Об этом сообщил telegram-канал «НУР. Официально | Новый Уренгой».

«В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню оленевода, в Новом Уренгое ограничивается розничная продажа алкогольной продукции 8 и 9 марта», – говорится в сообщении. Ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00.

Это далеко не единственный праздник, во время которого на Ямале не будут торговать спиртными напитками. «Север-Пресс» приводил расписание «трезвых» дней на период до конца лета текущего года. Кроме того, с 1 марта в ЯНАО вступили в силу новые ограничения на розничную продажу алкоголя в объектах общепита.

В частности, под запрет попала торговля спиртным в точках общепита, которые располагаются в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Им нельзя будет продавать алкоголь по ночам – в период с 22:00 до 10:00. Исключением станут лишь объекты, которые имеют статус ресторанов, сообщает «Север-пресс».

Новый Уренгой, Елена Васильева

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