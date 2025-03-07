В Год героев ямальцы получат единовременную выплату к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Год героев ямальцы получат единовременную выплату к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ее выплатят семи категориям граждан, в том числе, ветеранам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и детям войны. Новой мерой поддержки смогут воспользоваться около трех тысяч жителей округа.

Сумма зависит от категории. Участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получат по 200 тысяч рублей. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат 100 тысяч рублей. Труженики тыла – 80 тысяч рублей. Вдовам участников войны, не вступивших в новый брак, полагается по 60 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты для детей войны, имеющих определенный стаж работы на Ямале. Им начислят по 15 тысяч рублей. Денежные средства будут перечислены до 8 мая в беззаявительном порядке.

«Забота о тех, кто прошел все ужасы Великой Отечественной войны, приближал Победу в тылу и, конечно, на фронте – это наша безоговорочная обязанность всегда. В Год героев на Ямале приняли решение дополнить комплекс действующих мер выплатой к юбилею Победы. Надеюсь, это станет приятным подарком нашим ветеранам», – рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В январе президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому по 80 тысяч рублей выплатят инвалидам и участникам ВОВ, лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», лицам, которые в годы Великой Отечественной работали на объектах ПВО, морских и авиабазах, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам инвалидов и участников ВОВ. По 55 тысяч рублей – труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам фашизма.

В округе для ветеранов войны по линии социальной защиты действуют 12 мер социальной поддержки. Это ежемесячная компенсация расходов за ЖКУ, возмещение расходов стоимости проезда, обеспечение сертификатом на санаторно-курортное лечение, ежемесячное пожизненное содержание и другие.

Сотрудники центров социального обслуживания округа оказывают ямальцам помощь в бытовых и медицинских вопросах, оформляют документы, помогают с подбором технических средств реабилитации, предоставляют услуги социального такси. В центрах социального обслуживания получают услуги почти 400 человек льготных категорий.

Салехард, Елена Васильева

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