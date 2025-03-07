Прокуратура заставила «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» рекультивировать 49 участков испорченной земли

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства об охране окружающей среды акционерным обществом «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

В ходе надзорных мероприятий установлены факты загрязнения нефтесодержащей жидкостью земель лесного фонда, а также нарушения плодородного слоя почвы.

Природоохранным прокурором предъявлены иски в суд о возложении на природопользователя обязанности провести рекультивацию загрязненных земельных участков.

Требования прокурора судом удовлетворены.

В настоящее время организацией проведены работы по восстановлению плодородного слоя почвы на 49 участках общей площадью свыше 3,2 га, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

Ноябрьск, Елена Васильева

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