Подросток до смерти забил пьяную мать

В Надыме подросток отправляется под суд за убийство матери.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в городе Надыме 27 ноября 2024 года между несовершеннолетним и его матерью, злоупотреблявшей спиртными напитками, возник конфликт. В ходе ссоры, подросток нанес женщине три удара ногой в брюшную полость. В результате его преступных действий, потерпевшей причинена травма в виде разрыва брыжеечной артерии, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Смерть 46-летней женщины наступила на следующий день от полученных повреждений.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Надым, Елена Васильева

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