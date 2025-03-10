На Ямале на зимнике пропал УАЗ с людьми

На Ямале ведутся поиски машины с людьми, которая подал сигнал бедствия с зимника. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Ямальского района, тревожное сообщение поступило на пульт днем 9 марта.

Система «Эра-ГЛОНАСС» сработала 9 марта в 15:16. Сигнал о происшествии подал автомобиль УАЗ черного цвета. Ориентировочно он находился на участке зимника Панаевск – Салемал в районе протоки Янгота, уточнили в экстренной службе.

В район предполагаемого места происшествия оперативно отправились спасатели. По последним данным, машину они не обнаружили. По факту пропажи машины возбуждено уголовное дело.

Салехард, Елена Васильева

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