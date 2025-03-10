Мальчику, покусанному собакой на самовыгуле, выплатят 25 тысяч рублей

Прокуратура Салехарда провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее сына.

Установлено, что мальчик подвергся нападению собаки, находящейся на самовыгуле.

В этой связи прокурор города направил иск в суд о компенсации морального вреда, причиненного ребенку.

Требования прокурора судом удовлетворены, в пользу мальчика с хозяина собаки взыскана полагающаяся компенсация в размере 25 тыс. рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube