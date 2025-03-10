Мальчику, покусанному собакой на самовыгуле, выплатят 25 тысяч рублей

Прокуратура Салехарда провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее сына.
Установлено, что мальчик подвергся нападению собаки, находящейся на самовыгуле.
В этой связи прокурор города направил иск в суд о компенсации морального вреда, причиненного ребенку.
Требования прокурора судом удовлетворены, в пользу мальчика с хозяина собаки взыскана полагающаяся компенсация в размере 25 тыс. рублей.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.
Салехард, Елена Васильева
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