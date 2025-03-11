Мужчина 4 раза выстрелил из ружья в дверь соседа после скандала

На Ямале мужчина пойдет под суд за то, что пытался убить соседа.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 1 января 2025 года компания из пяти жителей Лабытнанги распивала спиртное. В ходе застолья между фигурантом уголовного дела и одним из мужчин возник конфликт. Обвиняемый, желая убить своего знакомого, взял из дома ружье и вернулся с ним к квартире, где происходило застолье. Однако в помещение его не впустили. Тогда злоумышленник, осознавая, что в квартире, помимо его обидчика, находятся еще трое мужчин, выстрелил 4 раза из ружья во входную дверь.

В результате был ранен 23-летний молодой человек, находившийся в квартире. Стрелявшего задержали соседи, раненному мужчине была своевременно оказана медицинская помощь.

В настоящее время установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело о покушении на убийство общественно опасным способом направлено в суд.

Лабытнанги, Елена Васильева

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