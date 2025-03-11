Из-за беспечности бригадира и стропальщика на промплощадке шкафом убило рабочего

На Ямале вынесен приговор по уголовному делу и смерти рабочего на промплощадке.

По данным следствия и суда, 19 сентября 2023 года на территории одного из месторождений Пуровского района бригада рабочих коммерческой организации выполняла работы по демонтажу оборудования. Буровой мастер, ответственный за соблюдение требований промышленной безопасности, заведомо зная, что территория кустовой площадки не подготовлена для размещения на ней опускаемого краном оборудования и представляет из себя рыхлый песок, выдал задание рабочим на выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Им надо было переместить самодельного металлического инструментального шкафа большой массы и габаритов.

Стропальщик, предварительно не осмотрев место, приступил к работам. В результате шкаф большой массы и габаритов упал на рабочего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Приговором суда каждому виновному назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства, сообщили в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Пуровский, Елена Васильева

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