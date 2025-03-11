В ходе конфликта один автолюбитель ударил другого в шею острым предметом, а в ответ увидел пистолет

В Надыме 21-летний молодой человек устроил конфликт и напал с острым предметом на другого автолюбителя.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, на одном из перекрестков Надыма возник дорожный конфликт между 49-летним автолюбителем и молодым человеком. В ходе него обвиняемый неожиданно нанес оппоненту удар в шею острым предметом. В ответ потерпевший показал нападавшему травматический пистолет, который у него в связи с производственной необходимостью. Это остановило агрессивного молодого человека от дальнейших ударов, а потерпевший обратился а помощью к медикам.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Надым, Елена Васильева

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