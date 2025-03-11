На Ямале горел туристический чум «Тато»

на Ямале в Тазовском районе вечером 10 марта горел туристический чум «Тато».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МЧС округа, 10 марта в 18:10 в поселке Тазовский возле территории лагеря «Ясавэй» произошло возгорание чума «Тато». На момент прибытия дежурного караула наблюдалось открытое горение верхней части чума. Пожар был ликвидирован в 18:23. В тушении были задействованы 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. В результате пожара была повреждена верхняя часть чума площадью 0,5 м².

Пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.

Надым, Елена Васильева

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