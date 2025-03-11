По Арктике на оленьих и собачьих упряжках провезут Знамя Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в России стартует акция «Арктическая эстафета Победы», направленная на сохранение исторической памяти о подвигах коренных народов Севера в годы войны.

Эстафета, посвященная памяти героев войны, начнется 17 марта на Чукотке и завершится 16 апреля на Ямале. Знамя Победы провезут на оленьих и собачьих упряжках, снегоходах и треколах через четыре циркумполярных региона: Чукотский автономный округ, Республику Саха (Якутия), Красноярский край и Ямал. Общая протяженность маршрута по четырем регионам составит более 5,5 тысяч километров.

В эстафете примут участие ветераны боевых действий СВО, оленеводы, волонтеры и представители общественных организаций.

На Ямале маршрут патриотической акции пройдет по территориям Тазовского, Пуровского, Надымского, Ямальского и Приуральского районов. В рамках мероприятия состоится парад оленьих упряжек в селах Антипаюта, Новый Порт, Яр-Сале и Аксарка.

Также в рамках мероприятия будет организован конкурс рисунков среди учащихся школ населенных пунктов: Антипаюта, Тазовский, Самбург, Новый Порт, Яр-Сале, Панаевск, Салемал и Аксарка, посвященный подвигам Героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Итогом акции «Арктическая эстафета Победы» станет издание книги, посвященной подвигам ямальских ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, в Салехарде откроется выставка «Заполярная кавалерия», предоставленная музеем «Ледокол «Красин». Она расскажет о героизме оленно-транспортных батальонов.

Салехард, Елена Васильева

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