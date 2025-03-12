Следователи проверят обстоятельства нападения стаи собак на детей в Салехарде

В Салехарде следователи изучают обстоятельства нападения собак на детей возле Обдорской гимназии, во дворе дома Арктическая, 4. Девочка и мальчик возвращались домой, когда им повстречалась свора бездомных животных.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена информация о том, что стая собак напала на девочку и мальчика. По сведениям социальных медиа, инцидент произошел во дворе дома по улице Арктическая, когда школьники возвращались домой. Также сообщается, что дети не пострадали, однако стая собак утащила школьный рюкзак мальчика», – пояснили в СУ СК ЯНАО.

Следователи намерены оценить действия чиновников.

Салехард, Наталья Ефремова

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