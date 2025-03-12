В Лабытнанги строили многоквартирный дом без разрешения

Прокуратура Лабытнанги провела проверку исполнения требований градостроительного законодательства ООО «Рус Арктик Строй».

Установлено, что на земельном участке городского округа Лабытнанги предприятие возводит многоквартирный дом без разрешения на строительство.

«В целях устранения выявленных нарушений прокурор города в адрес руководителя организации внес представление, а также возбудил административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство)», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования необходимое разрешение получено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

Лабытнанги, Елена Васильева

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