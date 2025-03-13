Ямал примет участие в международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога». Мероприятие пройдет 26 и 27 марта в Мурманске. Организатор форума – фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.

Деловая программа опубликована на официальном сайте форума. Она включает порядка 20 тематических сессий, разделенных на четыре блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология».

«К Арктике сегодня приковано беспрецедентное внимание. Природные ресурсы и логистические возможности делают ее территорией с жесткой экономической и геополитической конкуренцией. Россия остается открытой для сотрудничества, потому что Арктика – важная часть международного взаимодействия. Мы продолжим обсуждать вопросы логистики, экологии и жизни людей в этом регионе. Страны, которые выйдут из сотрудничества, проиграют», – отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По словам Юрия Трутнева, в Российской Арктике создано три территории опережающего развития и самая большая в мире свободная экономическая зона площадью пять миллионов квадратных километров. Начата реализация почти тысячи новых проектов с общим объемом инвестиций более двух триллионов рублей, из которых 800 миллиардов уже вложены в экономику. Введено в эксплуатацию 300 предприятий. Создано 18 тысяч рабочих мест. Это только инвестиции резидентов преференциальных режимов. Всего объем реализуемых в Арктике инвестиционных проектов превышает 35 триллионов рублей.

«Арктика – это не только уникальный регион с богатейшими запасами природных ресурсов, но и стратегически важная территория для всего мира. Ее устойчивое развитие, использование инновационных технологий и практик для освоения Крайнего Севера – приоритет для России, особенно в современной геополитической ситуации. Деловая программа Международного арктического форума отражает темы, которые являются основополагающими в глобальной повестке, среди них – роль Северного морского пути в мировой логистической системе, формирование новых подходов к добыче полезных ископаемых и сохранение биоразнообразия для поддержания экологической безопасности», – подчеркнул Антон Кобяков, советник президента, ответственный секретарь оргкомитета МАФ-2025.

Одним из центральных блоков станет «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов». Участники оценят текущее состояние Северного морского пути и определят стратегические перспективы Арктики в глобальной логистике.

В рамках трека «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций» обсудят совершенствование мер поддержки для бизнеса, работающего в условиях Крайнего Севера, в том числе за счет преференциальных режимов, а также развитие добычи полезных ископаемых и повышение доли туристических поездок в Заполярье.

Направление «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов» станет площадкой для обсуждения инфраструктурных проектов, государственной поддержки северного завоза и гармонизации отношений между бизнесом и коренными малочисленными народами Севера.

Трек «Международное сотрудничество и экология» объединит экспертов для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия между странами, а также роли бизнеса и государства в решении гуманитарных и экологических задач. Особый фокус будет сделан на научных исследованиях, включая мониторинг геотехнических процессов и разработку мер по адаптации к таянию вечной мерзлоты.

В рамках деловой программы запланировано совместное заседание комиссий Госсовета Российской Федерации по направлениям «Северный морской путь и Арктика», «Эффективная транспортная система» и «Международная кооперация и экспорт».

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктики.

Ямал играет ключевую роль в развитии Северного морского пути, обеспечив основную часть грузооборота – 77% всего объема перевозок в 2024 году. Перспективы развития в том числе связаны с формированием транспортных коридоров от юга Уральского федерального округа к трассам СМП.

Салехард, Елена Васильева

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