Ямальца поймали с браконьерскими осетрами и стерлядью на 42 миллиона рублей

Очередного браконьера с рыбой из Красной книги выявили на Ямале.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УФСБ по ЯНАО, мужчина из Салехарда перевозил и хранил 177 экземпляров ценной рыбы, в том числе осетра сибирского и стерляди. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, оценивается на сумму более 42 миллионов рублей. В отношении выявленного участника преступной деятельности Пограничным управлением возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В качестве меры обеспечения на автомобиль выявленного лица наложен арест. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Салехард, Елена Васильева

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